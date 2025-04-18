عرض سعودي مغرٍ يقابل بالرفض من نجم إنتر ميلان

رفض نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، هاكان تشالهان أوغلو، عرضًا ماليًاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، إكرام كونور، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن تشالهان أوغلو اختار البقاء مع إنتر ميلان، مفضلاً رفض العرض السعودي، رغم قيمته الكبيرة، في خطوة مشابهة لما اتخذه زميله في الفريق، نيكولو باريلا.

وكان اسم اللاعب التركي قد ارتبط مؤخرًا بعدد من الأندية السعودية، إلى جانب اهتمام أندية أوروبية، أبرزها نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي أبدى رغبته بالحصول على معلومات تفصيلية عن اللاعب.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية النادي السعودي الذي تقدم بالعرض الرسمي إلى تشالهان أوغلو.

وفي السياق نفسه، أشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونيخ الألماني، وناديين آخرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، يراقبون اللاعب التركي البالغ من العمر 31 عامًا، تمهيدًا لاحتمالية التعاقد معه مستقبلًا.