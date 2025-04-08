موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة المجانية والمشفرة
تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تُقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.
- نتيجة الذهاب
كان الأهلي قد تفوق في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 1-0، ويأمل في تأكيد تفوقه والتأهل إلى نصف النهائي، بينما يسعى الهلال للعودة في النتيجة وتحقيق ريمونتادا تاريخية تقوده إلى المربع الذهبي، مدعومًا بالحضور الجماهيري في نواكشوط.
- موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم
9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان
10:00 مساءً بتوقيت السعودية
11:00 مساءً بتوقيت الإمارات
- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني
تُبث مباراة الأهلي والهلال عبر مجموعة من القنوات المفتوحة والمشفرة، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت:
- القنوات الناقلة:
قناة أون تايم سبورت الأرضية (مفتوحة – داخل مصر فقط)
قناة BEIN SPORTS HD 6 (مشفرة)
تطبيق TOD – للمشتركين عبر الإنترنت
تطبيق BEIN CONNECT – للبث المباشر أونلاين
تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة المباراة مجانًا
التردد الرقمي الأرضي: UHF 32
التردد التماثلي الأرضي: UHF 9
ملاحظة: يمكن استقبال القناة داخل مصر باستخدام إريال داخلي أو خارجي.
- تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا
عدد المباريات: 13 مواجهة
انتصارات الأهلي: 6 مباريات
انتصارات الهلال: 3 مباريات
التعادلات: 4 مرات
أهداف الأهلي: 12 هدفًا
أهداف الهلال: 7 أهداف
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