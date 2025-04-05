الجواد القطري "هيت شو" بطلا لـ "كأس دبي العالمي" للعام 2025

فاز الجواد القطري "هيت شو" بلقب بطل الدورة الــ29 من كأس دبي العالمي للعام 2025.

وجاء تتويج الجواد القطري "هيت شو" باللقب إثر فوزه بالمركز الأول في الشوط الرئيس للخيول المهجنة الأصيلة، من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، خلال المنافسات التي أقيمت، اليوم السبت، على مضمار "ميدان" بمدينة دبي.

و يُعد كأس دبي العالمي أحد أغنى السباقات في العالم، حيث يبلغ مجموع الجوائز المرصودة لهذه الأمسية الرياضية الكبرى 30.5 مليون دولار، يتصدرها الشوط الرئيسي بجائزة 12 مليون دولار، والذي يشهد تنافس 11 خيلًا من أبرز الأسماء العالمية.

وتمكن «هيت شو» من الفوز بقيادة الفارس فلورانت جيرو وتحت إشراف المدرب براد كوكس، في الشوط الختامي للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 9 من نخبة خيول العالم، برعاية طيران الإمارات.

وسجل الجواد البطل زمناً قدره 2:03:50 دقيقة، متقدماً بفارق 0.64 طول عن أقرب منافسية، ليحرز جائزة المركز الأول البالغة 6 ملايين و960 ألف دولار من إجمالي الجوائز المرصودة لهذا الشوط البالغة 12 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الأميركي «ميكستو» المملوك لمزرعة كالوميت، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وتحت إشراف دووج أونيل، وحصل على جائزة مالية قدرها 2.4 مليون دولار، بينما حل ثالثاً الجواد الياباني «فوريفر يانج» المملوك لسوسومو فوجيتا، بقيادة ريوسي ساكاي وإشراف يوشيتو ياهاجي، وجمع مليونا و200 ألف دولار.

وجاء رابعاً الحصان السعودي «ووك أوف ستارز» المملوك لإسطبلات عذبة للسباقات، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وتحت إشراف بوبات سيمار.

وأكد علي الكبيسي مدير سباقات في "وذنان ريسنج" أن الغالبية لم يكن تتوقع تتويج الجواد “هت شو” بلقب الشوط التاسع والرئيسي من كأس دبي العالمي، على الرغم من التفاؤل الكبير بتحقيق أفضل نتيجة في هذه الأمسية الرائعة.

وقال في تصريحات له عقب ختام منافسات شوط "كأس دبي العالمي" :"نبارك لكل من دعمنا في الوصول إلى منصة التتويج، خضنا سباقا كبيرا ورائعا وسط كوكبة من الخيول من جميع أنحاء العالم، وكتب لنا التوفيق والنجاح في النهاية".

وأضاف :" الفارس فلورانت جيرو كعادته دائما مميز وقادر على تحقيق الانتصارات".

الشوط: التاسع

الجوائز: 12 مليون دولار

البطل: هت شو

المالك: وذنان للسباقات

الفارس: فلورانت جيرو

المدرب: براد كوكس