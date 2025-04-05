إشارة السلاح تكلف مورانت 75 ألف دولار

غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) جا مورانت، نجم فريق ممفيس غريزليز، 75 ألف دولار، بعد احتفاله بإشارة السلاح إثر تسجيله سلة للمرة الثانية في غضون أسبوع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للرابطة جو دومارس في بيان إن مورانت الذي أوقف مرتين في 2023 بسبب حوادث متعلقة بأسلحة نارية حقيقية، تلقى تحذيرا من الرابطة بعد احتفاله الأول "بأن هذه الحركة يمكن تفسيرها بشكل سلبي".

ووصف دومارس الحركة بـ"غير المناسبة".

وتلقى مورانت تحذيراً أوليا بعد أن قام بالحركة مع بادي هيلد لاعب غولدن ستايت ووريرز، من خلال تقليد توجيه السلاح إلى بعضهما البعض يوم الثلاثاء.

ثم قام مورانت (25 عاما) بالحركة عينها الخميس ضد ميامي هيت، حين كانت الحركة موجهة للاعبين آخرين من غريزليز.

وسجل مورانت 30 نقطة بينها كرة الفوز على ميامي 110-108.

وأوقف مورانت مرتين في 2023 بمجموع 33 مباراة، بعد ظهوره في فيديو يستعرض أسلحة نارية مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مارس 2023، أوقف ثماني مباريات، بعدما أظهر سلاحاً في دنفر. وأوقف 25 مباراة في موسم 2023-2024 عندما ظهر في فيديو آخر يستعرض سلاحا داخل سيارة.

ووصفت رابطة اللاعبين انذاك عقوبة إيقافه 25 مباراة بأنه "مبالغ فيها".