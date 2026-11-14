منها "الفلوبي ديسك".. أنظمة من ثمانينيات القرن الماضي تستخدم من قبل المراقبين الجويين في أميركا

كشفت الحكومة الأميركية أن قرار وقف الملاحة الجوية في كافة أجواء البلاد لمدة 4 ساعات كان بسبب عطل في الاتصالات، وأقر وزير النقل الأميركي شوف دافي بأن ما حصل مساء أمس الجمعة، يعود في جوهره إلى خلل في أنظمة الاتصالات المتقادمة.

وحدث العطل أثناء إدخال تحديثات وإصلاحات على النظام، وإضافة معدات وتقنيات جديدة، لكن هذه المعدات والتقنيات شكلت عبئاً يفوق قدرة النظام القديم على التحمل.

وأثارت صحيفة نيويورك تايمز صدمة عندما أعلنت الأسبوع الماضي، أن إدارة الطيران الفدرالية تستخدم أنظمة لمراقبة الحركة الجوية يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بينها الأقراص المرنة (floppy disks)، وذلك لنقل وتحديث بعض البيانات المستخدمة من قِبل المراقبين الجويين في الولايات المتحدة، وهو ما أثار حالة استغراب من المهتمين في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد أعلنت أنها بصدد التخلص من الأقراص المرنة المستخدمة في أنظمة التحكم في الحركة الجوية بمطارات البلاد، بحلول نهاية 2028، ضمن خطة لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية في نحو 400 موقع على مستوى البلاد.

وإلى جانب الأقراص المرنة التي لا تزال تُستخدم لتحميل بعض البيانات إلى أجهزة المراقبة الجوية، تشير تقارير إلى أن بعض الأنظمة الحاسوبية تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 95″، ويعتمد المراقبون الجويون على شرائط ورقية لتتبع بعض معلومات الرحلات.