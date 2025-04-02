أنشيلوتي يهاجم خافيير روخاس.. "ريال مدريد مظلوم"!

هاجم مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي حكم مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد التي انتهت بالتعادل 4-4 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم (الذهاب 1-0 للريال) بسبب القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وكان ريال مدريد قد تأهل بشق الأنفس إلى النهائي إلا أن أنشيلوتي أعرب عن غضبه من صافرة الحكم خافيير روخاس، وقال في المؤتمر الصحافي: "التدخل على فينيسيوس كان يستحق البطاقة الحمراء، لكن الحكم رأى غير ذلك، أما ركلة الجزاء التي طالبنا بها لجود بيلينغهام، فأعتقد أنها كانت مستحقة، إذ كان هناك خطأ واضح من لاعب سوسيداد، حيث ظلمنا الحكم في كلتا الحالتيتن".

وأوضح: "كانت مباراة مثيرة ومعقدة، لكن الأهم أننا تأهلنا إلى النهائي، لا وقت للتفكير في ما حدث، فقد أنجزنا المطلوب".

وأضاف: "الفريق في حالة جيدة رغم خوض 50 مباراة هذا الموسم. اللاعبون الذين شاركوا كبدلاء قدموا أداء قويا، بينما أظهر اللاعبون الأساسيون، مثل رودريغو وبيلينغهام، صلابة كبيرة حتى النهاية، من الناحية البدنية، أنهينا اللقاء بحالة أفضل من ريال سوسيداد".

وتابع: "لم أشعر في أي لحظة أننا مهددون بالإقصاء على ملعب البرنابيو، حيث يمكن أن يحدث أي شيء، عندما نتأخر في النتيجة، لا نستسلم أبدا، فالأجواء في ملعبنا تمنحنا القوة للاستمرار حتى النهاية".

ويلتقي ريال مدريدفي النهائي مع الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد.