العراق يطلب نقل لقائه مع الأردن لأرض محايدة بعد "أحداث مباراة فلسطين"

طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بنقل مباراته مع الأردن في تصفيات مونديال 2026 المقررة في يونيو المقبل، إلى ملعب محايد أو إقامتها بدون جمهور، بسبب ما وصفه بـ"الأحداث التي رافقت مباراة العراق وفلسطين في العاصمة الأردنية عمان" الثلاثاء.

وقال الاتحاد العراقي الجمعة في بيان إنه طالب الاتحادين الدولي والآسيوي بالتحقيق "في ما صدرَ من إساءاتٍ وهتافات عدائية وعنصرية وسياسية من قبل الجماهير الحاضرة، والتي تضمنت تهديدات مباشرة للجمهور العراقي، بالإضافةِ إلى الإشادة بشخصيات مدانة بجرائم إبادة جماعية".

وأشار الاتحاد العراقي إلى "هتافات مماثلة في مباراةٍ سابقة في الملعب نفسه بين منتخبي الأردن وفلسطين (20 مارس).. تضمنت بالصورة والصوت ألفاظا عدائية وعنصرية وسياسية بذيئة...".

وخسر العراق في الوقت القاتل أمام فلسطين 1-2 على استاد عمان الدولي، بعدما كان متقدما حتى الدقيقة 88، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة ونقطة عن الأردن الثاني وصيف بطل آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأردن وضيفه العراق في العاشر من يونيو ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث الذي يتأهل عنه بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فيديو "مفبرك"

وكان الاتحاد الأردني عبر عن أسفه لما "تم تداوله من قبل بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات من نشر لفيديو يوحي بهتافات مسيئة تثير الكراهية بين الشعبين الشقيقين الأردني والعراقي".

وأضاف: "بعد التحقق من الفيديو المذكور وبيان فبركته، يعرب الاتحاد عن استيائه من محاولات بعض الفئات المضللة إثارة النعرات والتعصب والكراهية بين الجماهير الرياضية، كما يوعز الاتحاد لكافة جماهير الكرة الأردنية بعدم الانجرار وراء مثل هذه المحاولات والتعليقات المسيئة على أي من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي لا تمثل أخلاق الأردنيين".

واستذكر الاتحاد الأردني: "ما قام به صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، من جهود كبيرة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، من خلال خوض أولى المباريات الدولية على ملعب جذع النخلة في البصرة والتي جمعت منتخبنا الوطني مع أسود الرافدين عام 2017".

وبحسب وزارة الخارجية الأردنية، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، أن فيديو مباراة فلسطين والعراق "مفبرك وكاذب وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة من كان وراء بث هذه الأكاذيب والإساءات".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فيديو أثار ضجة كبيرة لفئة من الجمهور تقوم أثناء المباراة بشتم العراقيين ادعى ناشروه بأنه خلال مباراة فلسطين والعراق.

وأقيمت مباراة فلسطين والعراق في عمّان بناء على طلب من الإتحاد الفلسطيني، بسبب تعذر إقامتها في الأراضي الفلسطينية في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.

وفيما تتسم العلاقات بين السلطات العراقية والأردنية بالودية، يلقي بعض العراقيين باللوم على الأردنيين والفلسطينيين بسبب دعمهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي كان يحظى بالإعجاب في أوساط تعتبره شخصية محورية في القضايا العربية والفلسطينية. وبالنسبة إلى غالبية العراقيين، لا يزال ربع قرن من حكم صدام حسين، قبل الغزو الأميركي للعراق في 2003، مرادفا لديكتاتورية قمعية.