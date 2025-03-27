الدوري الإنجليزي يفتح فترة الانتقالات مبكراً بسبب مونديال الأندية

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن أندية الدوري وافقت على بدء فترة الانتقالات مبكرا لمدة عشرة أيام في يونيو حزيران، قبل انطلاق كأس العالم للأندية وقبل إعادة فتحها في 16 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا القرار بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منح الاتحادات المحلية للأندية المشاركة في البطولة خيار فتح «فترة انتقال وتسجيل استثنائية» في يونيو قبل انطلاق البطولة للتعاقد مع اللاعبين.

وقالت الرابطة في بيان «سيتم فتح فترة الانتقالات مبكرا بين الأحد الأول من يونيو وحتى الثلاثاء 10 يونيو بسبب فترة تسجيل استثنائية تتعلق بكأس العالم للأندية سيُعاد فتحها يوم الاثنين 16 يونيو وتُغلق يوم الاثنين الأول من سبتمبر».

وتُقام كأس العالم للأندية، التي تضم 32 فريقا وتستضيفها الولايات المتحدة، في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين ويشارك فيها تشيلسي ومانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.