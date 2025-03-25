منتخب قطر يخسر بثلاثية أمام قيرغيزستان ويهدد حظوظه في التأهل لمونديال 2026

تلقى منتخب قطر ضربة قوية لآماله في التأهل المباشر لكأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك بعد الخسارة خارج ملعبه أمام قيرغيزستان بنتيجة 1 / 3 في الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى للتصفيات، اليوم الثلاثاء.

أنهى منتخب قيرغيزستان الشوط الأول متقدما بهدف سجله فاليري كيشن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأدرك "العنابي" التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله لوكاس مينديز في الدقيقة 52.

لكن أبطال آسيا عانوا من النقص العددي بعد طرد لوكاس مينديز في الدقيقة 55، ليكمل المنتخب القطري اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل منتخب قيرغيزستان الفرصة، وانتزع الفوز بهدفين لألكسندر ميشتشينكو وأليماردون شوكوروف في الدقيقتين 82 و93، ليخطف أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة أنعشت آماله في المنافسة على بطاقة الملحق.

بهذه الخسارة بقى منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط قبل جولتين من انتهاء المرحلة الحالية من التصفيات، متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث، وأمامهما أوزبكستان 16 نقطة، وإيران في الصدارة بـ 19 نقطة.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، إيران ضد أوزبكستان، بينما يحل منتخب الإمارات ضيفا على كوريا الشمالية ضمن منافسات نفس الجولة.

ورفع منتخب قيرغيزستان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، خلفه كوريا الشمالية في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.