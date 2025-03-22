كنو وكادش يغيبان عن مباراة السعودية واليابان

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى اليابان، أمس، لمواجهة منتخبها الثلاثاء المقبل ضمن ثامنة جولات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، دون المدافع حسن كادش، وزميله محمد كنو، لاعب الوسط.

ونقل عن الحساب الرسمي للمنتخب «الأخضر» في منصة «إكس» عبر بيانين منفصلين، استبعاد كنو لعدم الجاهزية، وكادش للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد ضيفه منتخب الصين، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة، على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، متأخراً بنقطة خلف منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بفارق 10 نقاط خلف منتخب اليابان الذي ضمن التأهل رسمياً.