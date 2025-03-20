رسمياً.. تأهل أول منتخب إلى كأس العالم 2026

باتت اليابان أول المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات إلى نهائيات مونديال 2026، وذلك بفوزها على ضيفتها البحرين 2-0 اليوم في سايتاما ضمن الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم لمنطقة آسيا.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل واحد، بفارق كبير عن استراليا صاحبة المركز الثاني ولها 10 نقاط بعد فوزها اليوم على اندونيسيا 5-1، علماً أنه يتبقى ثلاث جولات على ختام التصفيات.

وبفوزها السادس في منافسات المجموعة الثالثة والذي تحقق بفضل هدفي البديل دايتشي كامادا (66) وتاكيفوسا كوبو (87)، ضمنت اليابان رسمياً مشاركتها الثامنة تواليا في كأس العالم المقامة بنسختها الثالثة والعشرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تأهلت منتخباتها من دون تصفيات بما أنها البلدان المضيفة.