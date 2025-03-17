استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين بتصفيات كأس العالم قبل مواجهة أوروغواي والبرازيل

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني قائمة "راقصي التانغو" لمباراتي أوروغواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واختار سكالوني 26 لاعباً واستبعد الأسطورة ليونيل ميسي بسبب الإصابة في العضلة الضامة، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية التي تعرض لها في مباراة فريقه إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد التي أقيمت اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي التي أسفرت عن فوز ميامي 2-1.

وتتصدر الأرجنتين منتخبات أميركا الجنوبية في التصفيات برصيد 25 نقطة من 12 مباراة يليها الأوروغواي (20 نقطة) ثم الاكوادور (19 نقطة) وكولومبيا (19 نقطة) والبرازيل (18 نقطة).

قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – جيرونيمو رولي - والتر بينيتيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا – خوان فويث – كريستيان روميرو - جيرمان بيزيلا – ليوناردو باليردي – نيكولاس أوتاميندي - فاكوندو ميدينا – نيكولاس تاليافيغو.

خط الوسط: لياندرو باريديس – إنزو فيرنانديز – رودريغو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إيزيكيل بالاسيوس – ماكسيمو بيروني – جوليانو سيميوني – بينجامين دومينيجيز – تياجو ألمادا – نيكولاس غونزاليس.

خط الهجوم: أنخيل كوريا – نيكولاس باز – خوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – سانتياغو كاسترو.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد مضيفه أوروغواي في 22 مارس الجاري بينما يستضيف البرازيل في 26 من الشهر ذاته في ملعب المونومنتال.

ويتصدر منتخب الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة.