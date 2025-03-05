برشلونة وبنفيكا.. موعد "القمة الأوروبية" والتشكيلة المتوقعة

يحل برشلونة ضيفا على بنفيكا اليوم الأربعاء (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) على ملعب "النور" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة مباشرة إلى هذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني فيما احتاج بنفيكا إلى خوض الملحق وتأهل على حساب موناكو الفرنسي.

وسيواجه المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من لقاء بوروسيا دورتموند وليل، في ربع نهائي البطولة.

وسبق أن واجه برشلونة خصمه بنفيكا في الملعب نفسه بمرحلة الدوري من الموسم الحالي للبطولة، حيث حقق ريمونتادا بنتيجة 5-4.

التشكيل المتوقع (برشلونة)

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونغ.

خط الوسط الهجومي: لامين جمال، أولمو، رافيينها

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل المتوقع (بنفيكا)

حراسة المرمى: تروبين

خط الدفاع: توماس، أراوخو، أوتاميندي، وسيلفا.

خط الوسط: كاريراس، كوكو، باريرو، وأورسنيس.

الهجوم: أكتوركوغلو، بافليديس، وبروما.