إعلان حالة الطوارئ في الشرطة الإسبانية بسبب "ديربي مدريد"

من المقرر أن يشارك أكثر من 1900 فرد من رجال الشرطة والطوارئ من مختلف الوحدات في عملية أمنية واسعة النطاق أعدها وفد الحكومة في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تهدف إلى تأمين مباراة الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء.

ويحظى "ديربي مدريد" باهتمام خاص، نظراً للتنافس الكبير بين الفريقين محلياً وأوروبياً، إذ ستركز هذه العملية الأمنية على مراقبة المناطق المحيطة بملعب سانتياغو برنابيو لضمان منع أي حوادث محتملة، وستضم فرقاً من وحدة التدخل السريع التابعة للشرطة، ووحدة الفرسان المتخصصة، ولواء المعلومات الإقليمي التابع للشرطة الوطنية، بالإضافة إلى أفراد من شرطة بلدية مدريد.

كما ستشمل هذه الإجراءات رجال الإطفاء، وطواقم الرعاية الصحية من الصليب الأحمر، إلى جانب أفراد الأمن الخاص بالنادي "الملكي".

ويتفوق ريال مدريد تاريخياً في المواجهات الأوروبية بينهما بعدما سبق له الفوز على أتلتيكو في نهائي البطولة عامي 2014 و2016، فيما تغلب عليه في ربع النهائي عام 2015 ونصف النهائي عام 2017.