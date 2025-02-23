محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ ويعادل رقم هودجسون

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب وتوسيع الفارق مع أرسنال الثاني إلى 11 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وضع الدولي المصري ليفربول في المقدمة في الدقيقة 14 بعد ركلة ركنية نفذها أليكسيس ماك أليستر لتصل إلى دومينيك سوبوسلاي الذي هيأها لصلاح ليسددها مباشرة وتصطدم بلاعب وتدخل الشباك.

وألغى الحكم هدفا رائعا سجله الوافد الجديد المصري عمر مرموش لصالح سيتي بعد مرور نصف ساعة بسبب التسلل.

وصنع صلاح الهدف الثاني لسوبوسلاي في الدقيقة 37 بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول تضمنت مجموعة من التمريرات المتتالية استغلها صلاح في اختراق منطقة جزاء سيتي من الجهة اليمنى ثم مرر الكرة لسوبوسلاي الذي سدد بشكل رائع داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وواصل صلاح صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول، إذ تقدم (الفرعون المصري) للمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في مختلف المسابقات، بعدما وصل لهدفه 241 في جميع البطولات منذ انضمامه للفريق الأحمر عام 2017 قادما من روما الإيطالي، متساويا مع عدد أهداف اللاعب الراحل جوردون هودجسون، الذي أحرز العدد ذاته من الأهداف مع النادي العريق ما بين عامي 1926 و1935.

ولا يتفوق على صلاح حاليا سوى روجر هانت، الذي سجل 285 هدفا لليفربول، والأسطورة الويلزي إيان راش الذي أحرز 346 هدفا.

وبات صلاح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف لليفربول خارج ملعب (آنفيلد) في الدوري خلال موسم واحد عبر التاريخ، معادلا الرقم القياسي الذي أحرزه جيمي سميث، الذي سجل 15 هدفا خلال موسم 1929 - 1930.

ويعد صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول مساهمة في الأهداف ضد مانشستر سيتي بتاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 9 أهداف وصنع 6 بإجمالي 15 هدفا.

وبصفة عامة، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في جميع البطولات إلى 30 هدفا، بينما قدم 21 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبعدما واصل هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفا، بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، والسويدي اليكسندر إيزاك، مهاجمي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.

كما يحمل هذا الهدف الرقم 182 في مسيرة (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، في الدوري الإنجليزي، بفارق هدفين فقط خلف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة المرموقة، وأكثر اللاعبين الأجانب إحرازا للأهداف في تاريخ البطولة.