مفاجأة سارة من تركي آل الشيخ لجمهور الهلال السعودي

أكد المستشار السعودي تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "إكس" أنه تم الاتفاق مع DAZN وموسم الرياض وGEA على نقل مباريات الهلال، في كأس العالم للأندية، حصرياً على قنوات MBC المجانية.

وأشار تركي آل الشيخ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقية رعاية كبيرة مع الشركاء الاستراتيجيين MBC وDAZN.

وفي هذا السياق، أعربت شركة DAZN عن سعادتها بإعلان شراكتها مع مجموعة MBC وموسم الرياض لنقل مباريات الهلال في كأس العالم للأندية عبر منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت عبر حسابها في "إكس" "أن جماهير الهلال السعودي سيتمكنون من متابعة المباريات حصرياً على قنوات MBC وDAZN.

وستقوم MBC ببث مباريات الهلال بالإضافة إلى بعض المباريات الأخرى من مونديال الأندية، الذي ينطلق في 14 يونيو (حزيران) في الولايات المتحدة، كما ستظل المباريات متاحة للبث عبر تطبيق DAZN.

وتضم البطولة أفضل 32 فريقاً على مستوى الأندية في العالم، حيث ضمن الهلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بفضل تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا عام 2021، بعد تحقيقه انتصاراً مستحقاً على فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.