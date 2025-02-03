ميدو فقط المسؤول عن اختيار صفقات الزمالك

ذكرت تقارير صحافية مصرية، أن رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، أصدر قراراً بتكليف نجم الفريق الأسبق، أحمد حسام ميدو، بأن يكون صاحب القرار الأول والأخير في اختيار الصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لصحيفة الوطن سبورت: "ميدو انضم للجنة الكرة بالزمالك، وأصبح مكلفاً رسمياً بالتفاوض مع لاعبين، وضم الأفضل منهم".

وأكد موقع الكورة بلس، أن مجلس إدارة نادي الزمالك اعتمد مجلس جديد للجنة الكرة يضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، وهيثم فاروق، ومحمد أبو العلا".

وكتب ميدو، قبل أيام عبر حسابه الرسمي على إكس: "الزمالك دائماً وأبداً ليس أمامه إلا الطريق الصعب!! تعودنا على العمل في ظل الظروف الصعبة كل رجال الزمالك إيد واحدة.. معاً سنعبر بالنادي هذه المرحلة الصعبة.. الإدارة أولويات: الأولوية الأولى والأهم دفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وهو ما حدث بالفعل، ثانيا التعاقد مع لاعبين محليين مميزين في المراكز المطلوبة من المدير الفني، وهو ما حدث بالفعل بالتعاقد مع أحمد حسام ومحمود جهاد".

وأضاف: "الآن التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين يصنعون الفارق، ثم التجديد لكل لاعبي الفريق اللي طلب غروس التجديد معهم في وقت واحد، والإعلان عن التجديد لهم في نفس التوقيت وبشروط النادي، وأخيراً رسم هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي بما يتماشى مع نظام كرة القدم الحديث في الأندية الكبرى بالعالم، وهو ما سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين!!.. نعدكم من الآن سيكون هناك نظام احترافي داخل نادي الزمالك، ولن نسمح لأي شخص بالخروج عن هذا النظام بتعليمات من رئيس النادي حسين لبيب».