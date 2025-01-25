راتب خيالي من الهلال السعودي إلى نجم ليفربول

كشفت صحيفة "ذس إز أنفيلد" البريطانية أن نادي الهلال السعودي كان مستعداً لتقديم راتب يصل إلى 558,000 جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل التعاقد مع نجم ليفربول داروين نونيز.

وأضافت الصحيفة أن الحديث عن اهتمام الأندية السعودية بنونيز يبدو أنه حقيقياً، حيث ذكرت مصادر موثوقة أن أحد الأندية كانت مستعدة لتقديم راتب مبالغ فيه. ورغم أن نونيز يستبعد مغادرته ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت الصحيفة، بحسب تقرير الصحافي مايك مكغراث من صحيفة "تيليغراف"، أن نادي الهلال السعودي كان جاهزاً لتقديم عرض هذا الشهر، وأن النادي كان مستعداً لدفع "حوالي 29 مليون جنيه إسترليني سنوياً" ما يعادل 558,000 جنيه إسترليني أسبوعياً، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأوروغواياني، وهو زيادة مذهلة على راتبه الحالي الذي يُقدر بحوالي 120,000 جنيه إسترليني أسبوعياً.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد رغبة من "الريدز" في بيع اللاعب، ولا من نونيز في مغادرة الفريق خلال منتصف الموسم، رغم الشائعات المتعلقة بانتقاله إلى إيه سي ميلان، مما يشير إلى أن ممثلي نونيز ربما كانوا يستكشفون خياراته.

وأكدت أن نونيز يظل اللاعب الأغلى في تاريخ ليفربول، حيث تم دفع غالبية الصفقة التي بلغت 85 مليون جنيه إسترليني لنادي بنفيكا منذ عام 2022، إلا أن دوره في تشكيل أرني سلوت لا يعكس ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اهتمام الأندية السعودية بنونيز قد يعود في الصيف، أو ربما حتى قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في 3 فبراير المقبل، مؤكدة أن القدرة المالية الكبيرة في الشرق الأوسط لا تزال تفرض هيمنتها لجلب نجوم أوروبا.