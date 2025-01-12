ووكر يطلب الرحيل عن مانشستر سيتي

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا بعد الفوز الساحق 8-0 على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت، إن القائد كايل ووكر طلب الرحيل عن النادي.

واستبعد ووكر من تشكيلة المدرب غوارديولا لمباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد قبل أن يقول المدرب الإسباني إن الظهير الأيمن طلب "استكشاف خيارات في الخارج".

وأضاف غوارديولا: "قبل يومين، طلب كايل استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته. لهذا السبب، فضلت إشراك لاعبين آخرين. طلب ذلك قبل عامين بعد تتويجنا بالثلاثية، بايرن ميونيخ أراده لكن العرض لم يكن جيدا بما يكفي".

وأردف غوارديولا: "لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات بدون كايل. كان الأمر سيصبح مستحيلا".

وكان ووكر (34 عاما) انضم إلى مان سيتي قادما من توتنهام في صفقة قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في 2017.

وشارك الظهير الأيمن الإنجليزي في 319 مباراة مع مانشستر سيتي وساعد النادي على تحقيق 17 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

وتقلصت مشاركة ووكر في المباريات هذا الموسم إذ شارك أساسيا في تسع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن السعودية قد تكون وجهة ووكر التالية.