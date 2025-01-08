الهولندي كلايفرت مدرباً لإندونيسيا

عُيِّن هداف منتخب هولندا وبرشلونة الإسباني السابق باتريك كلايفرت مدربا لمنتخب إندونيسيا لكرة القدم الأربعاء، في محاولة لقيادة الدولة الآسيوية لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ استقلالها.

وقال الاتحاد الإندونيسي في بيان "وقّع الأسطورة الهولندية على عقد لسنتين لعامين من 2025 إلى 2027، مع خيار تمديده".

وسيشرف ابن الثامنة والاربعين على تشكيلة تضم العديد من المجنسين المولودين في هولندا، في المشوار المتبقي للمنتخب في تصفيات مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتوقع أن يصل كلايفرت إلى إندونيسيا السبت حيث سيتم تقديمه أمام الجماهير في اليوم التالي.

عرف مسيرة مميزة أحرز خلالها مع اياكس أمستردام دوري أبطال أوروبا في 1995، قبل انضمامه إلى ميلان الإيطالي ثم برشلونة ونيوكاسل الإنكليزي وفالنسيا الإسباني وأيندهوفن، وصولا إلى اعتزاله في 2008 في صفوف ليل الفرنسي.

سجل 40 هدفا في 79 مباراة دولية، لكن مشواره التدريبي كان متواضعا، إذ درب منتخب كوراساو في 2016 وكان مشواره الأخير مع أضنة سبور التركي لفترة خمسة أشهر فقط في 2023. وعمل كلايفرت مساعدا للويس فان خال على رأس المنتخب الهولندي بين 2012 و2014.

وكان الاتحاد الإندونيسي أقال الإثنين الكوري الجنوبي شين تاي-يونغ كما أعلن رئيسه إريك ثوهير، رغم حظوظه بالتأهل المباشر إلى المونديال كاشفا أن بديله سيكون أوروبيا.

وكشف ثوهير بأن سبب الإقالة يعود إلى الأداء الهزيل في الآونة الأخيرة وإلى سوء التواصل.

وخسر المنتخب الإندونيسي مبارتين في الدور الثالث من تصفيات آسيا، بسقوطه أمام الصين على أرضه 1-2 وتعرضه لهزيمة ساحقة أمام اليابان 0-4، قبل أن يتغلب على السعودية 2-0 ليبقي على آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نيل البلاد الاستقلال عام 1945.

وشاركت إندونيسيا مرة وحيدة في كأس العالم، عام 1938، عندما كانت تحت الاستعمار الهولندي، تحت اسم الهند الشرقية الهولندية.

واستلم تاي-يونغ (54 عاما) الذي أشرف على منتخب كوريا الجنوبية في مونديال روسيا عام 2018، منصبه عام 2020، وكان يرتبط بعقد مع الاتحاد الإندونيسي حتى عام 2027.

وتخوض إندونيسيا، المصنفة 127 عالميا، مباراتها المقبلة في التصفيات ضد مضيفتها أستراليا ثانية ترتيب المجموعة الثالثة والتي تتقدمها بفارق نقطة واحدة فقط، في 20 مارس المقبل.

وتملك أربعة منتخبات ست نقاط في هذه المجموعة هي إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين، فيما يبدو تأهل اليابان المتصدرة (16) مسألة وقت.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة الى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق دولي.