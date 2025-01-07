ريال مدريد يسحق فريق درجة رابعة في كأس الملك

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الـ16، بعد اكتساحه لنظيره ديبورتيفو مينيرا 5-0، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة الخامسة عن طريق فيدريكو فالفيردي، قبل أن يضيف زميله إدواردو كامافينغا الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 28 سجل أردا جولر الهدف الثالث لريال مدريد، فيما أضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 55.

واختتم التركي جولر خماسية ريال مدريد بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له في المباراة مع حلول الدقيقة 88، منهياً المباراة بفوز كبير لريال على الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا.