بعد "ريمونتادا" تاريخية.. ميلان ينتزع السوبر الإيطالي من "الأفاعي"

توج نادي ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، اليوم الإثنين، بعد فوزه الصعب على إنتر ميلان 3-2، ضمن منافسات نهائي المسابقة على ملعب الأول بارك.

نجح ميلان في تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، معادلاً بذلك رقم غريمه التقليدي إنتر ميلان، ومبتعداً بفارق لقب واحد فقط خلف يوفنتوس الأكثر تتويجاً بالمسابقة عبر تاريخها.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للمدرب البرتغالي الجديد للفريق، سيرجيو كونسيساو، والذي تولى المهمة قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة في الرياض، حيث خلف في المنصب مواطنه باولو فونسيكا الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.

وكان ميلان فاز في قبل النهائي على يوفنتوس 2-1، بعدما كان خاسراً بهدف، وهو ما كرره في نهائي البطولة أمام إنتر ميلان.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق هدافه لاوتارو مارتينيز، قبل أن يضيف مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وعاد ميلان للمباراة بعدما سجل له ثيو هيرنانديز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52، قبل أن يدرك التعادل عبر كريستيان بولسيتش في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل تامي أبراهام الهدف الثالث لميلان.