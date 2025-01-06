موعد القمة المرتقبة بين الاتحاد والهلال.. بتوقيت الإمارات

تعود عجلة كرة القدم السعودية للدوران بعد انتهاء منافسات كأس الخليج، مع إقامة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك الذي يشهد قمة مرتقبة الثلاثاء (الساعة 21:30 مساء) بين الاتحاد متصدر الدوري ووصيفه الهلال.

وتوقف الدوري المحلي الذي يتصدره الاتحاد بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب بعد إقامة 13 مرحلة، مع انطلاق كأس الخليج في الكويت. وبلغ المنتخب السعودي مع مدربه الفرنسي العائد هيرفيه رونار نصف النهائي بتشكيلته الأساسية، حيث خسر أمام عمان 1-2.

على ملعب المملكة أرينا في الرياض، يتبارز الهلال مع ضيفه الاتحاد، بعد أن هيمن عليه في آخر ثماني مواجهات.

ويعود الفوز الأخير للاتحاد على الهلال إلى 9 أبريل 2021 في الدوري (2-0). بعدها، تواجها 13 مرة في مختلف المسابقات، ففاز الهلال 12 مرة مقابل تعادل واحد.

وخرج الهلال فائزا في المواجهة الأخيرة في الدوري 3-1 في سبتمبر، بعد أن أقصى "العميد" من نصف نهائي الكأس 2-1 في أبريل.

ويعيش الاتحاد بإشراف المدرب الفرنسي لوران بلان موسما لافتا، حيث يعتلي صدارة الدوري ويلامس الاستقرار بسبب اتساق الأداء. وتلقى بلان، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع فرنسا، نبأ حزينا برحيل والدته إيفون عن 93 عاما.

ويأمل فريق مدينة جدة في جاهزية نجميه الفرنسيين المهاجم المخضرم كريم بنزيمة وجناح أستون فيلا الإنجليزي السابق موسى ديابي، إذ ذكرت صحيفة الرياضية المحلية انهما غابا عن التمارين الجماعية الأحد لمعاناتهما من إصابتين دون تحديد نوعهما.

كما يكتنف الغموض مصير المهاجم الدولي صالح الشهري، بسبب مواصلته برنامج تأهيله إثر تعرضه لإصابة بفخذه في كأس الخليج.

وتأهل الاتحاد لربع النهائي بعد الفوز على الجندل في ثمن النهائي بنتيجة 2-0، فيما تخطى الهلال الطائي بسهولة 4-1.

ويفتقد الاتحاد مدافعه عبد الاله العمري لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن معسكر السعودية قبل خليجي 26.

- الهلال لمتابعة سلسلته -على الجانب الآخر، يطمح الهلال لتحقيق فوزه الرابع تواليا في كافة المسابقات، بعد خوضه ودية أمام النصر العماني أواخر ديسمبر فاز فيها بنتيجة 4-1.

يغيب عن صفوف "الزعيم" ظهيره ياسر الشهراني إثر تعرضه للإصابة خلال خليجي 26، كما يستمر ابتعاد النجم البرازيلي نيمار عن قائمة الفريق، فيما يعول الفريق الأزرق على مواطنه الجناح مالكوم.

وفيما تأكدت مشاركة لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش والهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيزوس، أشارت تقارير صحافية إلى اقتراب لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (10 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 23 مباراة هذا الموسم) من المشاركة، بعد غيابه عن تمارين الجمعة وملازمته العيادة الطبية.

ويلعب الثلاثاء أيضا القادسية ثالث الدوري والمنتشي من ستة انتصارات متتالية مع مضيفه التعاون التاسع، بعد أن نقلت المباراة إلى ملعب الرائد بناء على طلب التعاون.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الدوري بعد مواجهة الكأس بأربعة أيام.

وأطاح التعاون بالنصر في ثمن النهائي خارج دياره 1-0، مما رفع تطلعات الفريق، في حين أقصى القادسية نظيره الوحدة 2-1.

وحسم القادسية صفقة انتقال لاعب الوسط المهاجم، البرازيلي غابريال كارفاليو (17 عاما) من نادي إنترناسيونال البرازيلي.

ويفتتح الدور ربع النهائي الإثنين، بمواجهتي الرائد صاحب المركز الثاني عشر في الدوري مع الجبلين من الدرجة الثانية، والشباب سادس الدوري مع الفيحاء وصيف القاع.

ويحمل الهلال الرقم القياسي بعدد الألقاب (20) أمام قطبي جدة الاتحاد والأهلي (18)، وهو توج بلقب النسخة الأخيرة على حساب غريمه العاصمي النصر الذي يضم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بركلات الترجيح.