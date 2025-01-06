بعد وصفه بلاعب نادٍ من الدرجة الرابعة.. فان دايك يدافع عن لاعب ليفربول!

دافع قائد ليفربول الإنجليزي المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عن زميله ترنت ألكسندر-أرنولد بعد أدائه المتواضع ضد مانشستر يونايتد الأحد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مستبعدا أن يكون تأثّر سلبا بتكهنات انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وارتكب ألكسندر-أرنولد خطأ نجم عنه هدف الافتتاح للمدافع الأرجنتين ليساندرو مارتينيس في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب أنفيلد.

وجاء خطأ الظهير بعد الجدل حول مستقبله في البرميرليغ، إذ ينتهي عقد ابن السادسة والعشرين في نهاية الموسم، وبمقدوره توقيع اتفاقية مسبقة مع ناد خارجي. وتردد أن ريال مدريد، بطل أوروبا، قدم عرضا لضمه، لكن ليفربول رفضه.

عقب مباراة الأحد، قال القائد السابق ليونايتد، الإيرلندي روي كين، لشبكة سكاي سبورتس "هناك أحاديث حول رحيله إلى ريال مدريد. بالطريقة التي دافع بها، سيذهب الآن إلى ترانمير روفرز (فريق في الدرجة الرابعة)".

وتابع لاعب الوسط السابق "نتحدث عن مهارته بالتقدم إلى الهجوم، لكن دفاعه اليوم كان مثل تلامذة المدرسة".

ورد ترانمير روفرز على سخرية كين بنشر تعليق على صورة ظهيره كاميرون نورمان "ترنت إلى ترانمير يا روي؟ كلا، نحن على ما يرام، شكرا".

واعتبر الظهير الدولي السابق غاري نيفيل ان الربط بين ألكسندر-أرنولد وانتقاله إلى ريال مدريد ربما شتت اللاعب الدولي "توقيت الحديث عن انتقاله إلى ريال سيئ بالنسبة إليه. أعتقد ان هذا الأمر أزعجه. ريال مدريد ناد قوي للغاية".

وتابع "هناك ثلاثة أسباب لأدائه، لعب بهذه الطريقة من قبل، مرّ في يوم سيئ أو أن ذهنه تشتت بسبب تلك المحادثات".

وأردف "أعتقد أن تمريراته وطريقة هجومه كانت أسوأ ما رأيته منه".

ويأمل متصدر الدوري الإنكليزي في إقناع ألكسندر-أرنولد بالبقاء، لكن اللاعب قادر على الرحيل مجانا في نهاية الموسم.

وينتهي عقد فان دايك في نهاية الموسم إلى جانب النجم المصري محمد صلاح.

وقال فان دايك الذي يلعب فريقه مع توتنهام الأربعاء في لندن، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة "يملك ترنت الأشخاص المناسبين حوله، ونحن متواجدون أيضا".

وختم "يريد تقديم أفضل ما لديه على غرارنا. هذا هو الأهم".