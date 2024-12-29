رسمياً.. تأجيل نهائي كأس الخليج وتثبيت موعد قبل النهائي

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل موعد نهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 26) إلى الرابع من يناير المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية في الثالث من يناير.

وذكر حساب بطولة (خليجي 26) على منصة إكس أن الاتحاد قرر عدم تأجيل مباراتي نصف النهائي وإقامتهما في موعدهما يوم الثلاثاء المقبل.

وقال خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي في تصريحات نقلتها قنوات الكاس الرياضية أن هناك أسبابا «خاصة» اقتنعت بها اللجنة من أجل اتخاذ قراري التأجيل والتثبيت.

وأوضح المقرن «أتكلم عن وجهة نظر لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي التي رأت أنه ما دام المباراة أعلنت تبقى في أوقاتها».

وأكد موافقة جميع اتحادات المنتخبات التي بلغت الدور قبل النهائي على القرارات.

وستقام مباراة الكويت والبحرين في استاد جابر الأحمد الدولي، وعمان والسعودية في ملعب جابر المبارك بالكويت.

ويستضيف استاد جابر الأحمد الدولي المباراة النهائية.