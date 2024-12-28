استعراض سعودي أمام العراق.. والتأهل بعنوان «الحمدان»

أقصى المنتخب السعودي بنظيره العراقي "حامل اللقب" من بطولة كأس الخليج العربي الـ26 لكرة القدم، المقامة حالياً في الكويت، بعدما فاز عليه 3-1، اليوم السبت، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية.

واقتنص الأخضر السعودي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، وسيلاقي نظيره العماني الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي، فيما بقي البحريني في الصدارة رغم خسارته أمام اليمن 1-2، وسيواجه الكويت في اليوم نفسه.

لم يشهد الأول سوى فرصة واحدة لمصلحة السعودية، حينما انفرد مصعب الجوير بالمرمى لكنه سدد في الشباك من خارج الملعب.

وتغيرت الصورة في الشوط الثاني، الذي تحصل فيه السعودية على ضربة جزاء صدقت عليها تقنية الفيديو (الفار) بعدما لمست الكرة أحد مدافعي المنتخب العراقي لينبري لها سالم الدوسري، وينفذها بنجاح في المرمى "57".

ونجح مهند علي في العودة ب"أسود الرافدين" إلى المباراة بإدراكه التعادل، مستغلا هفوة للمدافع علي البليهي، وسدد كرة أرضية على يمين الحارس "64"، لكن "الأخضر" استطاع أن يعود للتقدم من جديد بفضل لاعبه عبدالله الحمدان الذي تلقى كرة من سلطان الغنام داخل الصندوق، ووضعها في مكان صعب في المرمى "81".

وعاد اللاعب ذاته ليوسع الفارق لمصلحة السعودية بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة من سالم الدوسري، وضعها في الزاوية اليسرى «86».

وفي المجموعة نفسها، سجل منتخب اليمن أول انتصار له في بطولات كأس الخليج، بعد 11 مشاركة على حساب البحرين 2-1.

وتقدم منتخب اليمن، بهدف عكسي سجله البحريني إبراهيم الختال في مرماه، عندما حاول إبعاد عرضية ناصر محمدوه ليضعها في الشباك "41".

وتمكن محمد الرميحي من تسجيل هدف التعادل للبحرين بعدما استثمر كرة عرضية، وأسكنها على يسار الحارس "62".

واستغل اليمن حالة النقص العددي في صفوف البحرين بعد طرد سيد مهدي باقر ليُسجل له هارون الزبيدي الهدف التاريخي بعدما ضرب مصيدة التسلل "88".