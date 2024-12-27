العين أفضل نادٍ في الشرق الأوسط.. وريال مدريد يستحوذ على جوائز دبي غلوب سوكر

نال نادي العين جائزة أفضل نادِ في الشرق الأوسط في حفل دبي غلوب سوكر، والذي أقيم مساء اليوم "الجمعة" في فندق، اتلانتس، متفوقا على ناديي الأهلي المصري، والنصر السعودي.

وجاء اختيار نادي العين بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية.

وشهد الحفل نُخبة من كبار لاعبي كرة القدم في العالم، تقدمهم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، والموهوب الإسباني، لامين جمال، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة وبعض ممثلي الأندية لاستلام الجوائز الخاصة لعام 2024.

واستحوذ نادي ريال مدريد، على غالبية جوائز حفل دبي غلوب سوكر،

إذ نال فينسويسيوس جونيور، جائزة أفضل لاعب في العالم، وحصل زميله في الفريق، جود بيلينغهام، على جائزة مارادونا للمواهب الشابة، وتحصل حارس مرماه، تيبو كورتوا على جائزة تقديرية لمسيرته الرياضية، كما ذهبت جائزة أفضل مدرب في العالم إلى الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

واختير رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على جائزة أفضل رئيس نادٍ في التاريخ، ونادي ريال على مدريد، على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هداف في التاريخ إلى البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وحصد لاعب برشلونة الإسباني، لامين يامال، على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

وظفر النجم الإيطالي الشهير، أليساندرو ديل بيرو، على جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب كرة قدم في العالم، كما حصد نادي أوليمبياكوس اليوناني، على جائزة أفضل ناد مُلهم.