الأحمر البحريني يغلف الصدارة بـ«الشمع الأحمر».. تعرف إلى حظوظ السعودية والعراق

ختم المنتخب البحريني صدارة المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26 المقامة حالياً في الكويت، بـ»الشمع الأحمر«قبل خوض الجولة الثالثة أمام نظيره اليمني يوم السبت المقبل.

ورفع»الأحمر البحريني«رصيده إلى ست نقاط بعد أن حقق انتصاره الثاني في البطولة والذي جاء على حساب العراق»حامل اللقب«بهدفين نظيفين، وكان قبلها قد حقق فوزاً مفاجئاً على السعودي في الجولة الأولى 3-2.

وسيلتقي المنتخب البحريني في الدور نصف النهائي المتأهل من المجموعة الأولى عبر بوابة المركز الثاني وهي المجموعة التي بدورها لم تبوح بكامل أسرارها.

وبعد أن حصد الأحمر البحريني البطاقة الأولى فإن البطاقة الثانية انحصرت بين السعودية صاحبة المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط والعراق الثالث برصيد ثلاث نقاط أيضاً، وتلتقي السعودية والعراق السبت في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين الى نصف النهائي علما بان التعادل يصب في صالح السعودية.

وسيدخل «الأخضر السعودي» مواجهة السبت بفرصتي الفوز او التعادل على أقل تقدير نظراً لفارق الأهداف الذي يصب في صالحه بخلاف منتخب «أسود الرافدين» الذي لا يشفعه له سوى الانتصار.