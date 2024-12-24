أحمد الخميس: الدقائق الأخيرة أمام قطر كانت مرعبة

أكد لاعب المنتخب العماني لكرة القدم، أحمد الخميس أن الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب القطري كانت مرعبة بسبب الضغط الذي تعرضوا له من جانب لاعبي "العنابي" الذين كانت محاولاتهم مستميتة لتفادي الخسارة.

وحول العماني تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعه بشقيقه القطري مساء اليوم على استاد جابر المبارك في الكويت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، إذ وضع النقطة الرابعة في رصيده، في حين تجمدت "العنابي" عند نقطة واحدة.

وقال الخميس في تصريحات صحافية عقب نهاية المواجهة: "لقد تكاتفنا واستطعنا العودة للمباراة وأحرزنا هدف الفوز وحافظنا عليه، الدقائق الأخيرة كانت مرعبة، لقد تعرضنا لضغط كبير، ولكننا تحملناه وفزنا بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "أشكر الجماهير التي حضرت وساندتنا وكذلك التي كانت خلف الشاشات، هذا يوم فرح".