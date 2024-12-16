برشلونة يتعرض إلى صدمة قوية

أعلن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الإثنين غياب جناحه الدولي لامين جمال بين ثلاثة وأربعة أسابيع عن الملاعب بسبب التواء في كاحله الأيمن تعرض له في المباراة ضد ليغانيس (0-1) الأحد في ختام المرحلة السابعة عشرة.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "تعرض لامين جمال، لاعب الفريق الأول لبرشلونة، لإصابة في كاحله الأيمن الأحد خلال المباراة أمام ليغانيس، وأظهرت الفحوصات التي أجريت صباح الاثنين أنه يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في الرباط الشظوي الأمامي"، مضيفا أن مدة غيابه "تقدر بـ3 و4 أسابيع".

وتعرض مهاجم الـ"بلاوغرانا" الى ضربة قوية في كاحله الأيمن في الدقيقة 16 وطلب استبداله في أحد فتراتها قبل أن يتحامل على آلامه ويكملها حتى الدقيقة 75 عندما استبدله مدربه الالماني هانزي فليك بغافي.

وهي المرة الثانية التي يصاب فيها جمال في الكاحل هذا الموسم، بعد الاولى مطلع الشهر الماضي في المباراة ضد النجم الاحمر الصربي (5-2) حيث غاب لمدة أسبوعين.

عاد جمال الى الملاعب في 30 نوفمبر الماضي ولعب بديلا في المباراة ضد لاس بالماس (0-1) واساسيا في المباريات ضد ريال مايوركا (5-1) وريال بيتيس (2-2) وبوروسيا دورتموند الألماني (3-2) وليغانيس (0-1).

وتشكل إصابته الجديدة ضربة موجعة للنادي الكاتالوني المقبل على مواجهة ساخنة مع شريكه في صدارة "لا ليغا" أتلتيكو مدريد السبت، علما أنه تنتظره مواجهة نارية أخرى مطلع العام المقبل في الرياض أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية.

وخاض جمال 20 مباراة مع النادي الكاتالوني في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف مع 11 تمريرة حاسمة حيث هو ثالث لاعب يقدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.