شكوك حول مشاركة سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في "خليجي 26"

تزايدت الشكوك حول مشاركة سالم الدوسري نجم الهلال وقائد المنتخب السعودي في كأس الخليج (خليجي 26)، التي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، بسبب الإصابة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الدوسري في حاجة إلى ارتداء القناع خلال الفترة المقبلة، من أجل حماية وجهه عقب تعرضه لكسور خفيفة في الوجه خلال مباراة الهلال ضد الرائد، السبت الماضي، ضمن دوري روشن السعودي.

وينتظر الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر السعودي نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الدوسري لتحديد مصيره من المشاركة في خليجي 26.

ويخوض منتخب السعودية معسكرا تدريبيا حتى 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة 28 لاعبًا، يتضمن 8 حصص تدريبية على ملعب نادي الشباب، ومواجهة ودية أمام ترينيداد وتوباجو قبل السفر إلى الكويت.

ويفتتح الأخضر السعودي مشواره الخليجي بلقاء البحرين يوم 22 ديسمبر الجاري، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي اليمن، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق في 28 من الشهر ذاته.