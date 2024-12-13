محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ويعادل رقم رونالدو وجيرارد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوز المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة لاعب شهر نوفمبر.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة أن صلاح ساهم في خمسة أهداف من أصل سبعة سجلها ليفربول في المباريات الثلاث التي فاز بها بالدوري في هذا الشهر ليحافظ على صدارة جدول الترتيب.

وسجل صلاح هدف الفوز في المباراة التي فاز بها ليفربول على برايتون 2 - 1 ، كما شارك في الهدفين الذين سجلهما ليفربول أمام أستون فيلا، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني أمام ساوثهامبتون في المباراة التي فاز فيها ليفربول 3 - 2.

وكان صلاح هداف شهر نوفمبر في الدوري الممتاز، ويملك اللاعب المصري حاليا 13 هدفا هذا الموسم، متساويا مع إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

وساهم صلاح (32 عاما) في 21 هدفا هذا الموسم، أكثر لاعب في الدوري الممتاز، متفوقا على كول بالمر، صاحب المركز الثاني، بأربع مساهمات.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها صلاح بالجائزة منذ أكتوبر 2023، والسادسة التي يفوز بها بشكل عام، ليتعادل مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

ويحتاج صلاح إلى الفوز بها مرة واحدة أخرى ليعادل رقمي هاري كين وسيرخيو أجويرو، الذين فازا بالجائزة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وفي سياق متصل، توج آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بجائزة مدرب الشهر.

وكان فريق ليفربول، بقيادة سلوت، هو الوحيد الذي فاز بكل مبارياته التي أقيمت في شهر نوفمبر.

وبفضل الفوز على برايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون، أنهى ليفربول شهر نوفمبر وهو يتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز بها سلوت بالجائزة، حيث تفوق على فابيان هورتسلر وجاري أونيل.