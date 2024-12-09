فينيسيوس جونيور يعود لدعم ريال مدريد أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ألمح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى احتمالية عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للمشاركة في المباراة المنتظرة أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقررة يوم الثلاثاء على ملعب مدينة برغامو.

عودة فينيسيوس قبل الموعد المتوقع

تعرض فينيسيوس لإصابة في العضلة الخلفية الشهر الماضي، وكان من المتوقع غيابه حتى نهائي كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامته في الدوحة. إلا أن أنشيلوتي كشف خلال مؤتمر صحفي عن تحسن حالة اللاعب، قائلاً:

"فينيسيوس في حالة جيدة، لكن القرار النهائي سيتخذ بناءً على أدائه في التدريبات".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لدينا أيضًا رودريغو العائد من الإصابة، وبيلينغهام بحالة رائعة. هذه خيارات ممتازة لنا".

دعم زملائه: فالفيردي يرحب بعودة فينيسيوس

رحب لاعب الوسط الأورغوياني فيديريكو فالفيردي بعودة فينيسيوس، مشيدًا بتصميمه وإصراره على اللعب، حيث قال: "اللعب إلى جانب فينيسيوس ممتع دائمًا. نعلم مدى التزامه ورغبته في المشاركة. القرار النهائي يعود للمدرب، لكنه دائمًا ما يضيف الكثير للفريق".

مهمة صعبة لريال مدريد أمام أتالانتا

يدخل ريال مدريد المباراة في مواجهة خصم قوي، حيث حقق أتالانتا 9 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي تاريخي للنادي. كما يمتلك دفاعًا صلبًا، إذ استقبل هدفًا واحدًا فقط في آخر 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

واعترف أنشيلوتي بصعوبة المواجهة، قائلاً: "ستكون مباراة شديدة الصعوبة. أتالانتا في أفضل حالاته ويتطور بشكل ملحوظ منذ مواجهة السوبر الأوروبي".

وأردف: "نحن نعلم أهمية النقاط في المباريات الثلاث المتبقية بدور المجموعات. هدفنا الأساسي هو التأهل المباشر إلى الدور التالي، لكن الوضع الحالي قد يجبرنا على خوض الملحق".

هل يعود فينيسيوس للتألق الأوروبي؟

بعودة فينيسيوس المحتملة، يتطلع ريال مدريد لتعزيز حظوظه في مواجهة أتالانتا العنيد. يبقى السؤال: هل سيتمكن الجناح البرازيلي من خطف الأضواء مجددًا وقيادة فريقه نحو الانتصار؟