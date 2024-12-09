"لا يمكن الدفاع عنه".. إقالة حكم إنجليزي أهان المدرب كلوب

أقيل ديفيد كوت أحد حكام الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بمفعول فوري" بسبب تصرفات "لا يمكن الدفاع عنها" كما أعلنت لجنة الحكام المحلية الإثنين، بعد إهانته المدرب السابق لليفربول الألماني يورغن كلوب.

وكانت لجنة الحكام أوقفت كوت في 11 نوفمبر الماضي وفتحت تحقيقا بشأن شريط فيديو يظهر فيها وهو يهين كلوب خلال جلسة خاصة.

ومن غير الواضح متى تم تصوير الفيديو أو كيف تم تداوله، لكن بحسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفاً" كما أنه استخدم عبارات مسيئة تجاهه.

كما فُتح تحقيق آخر بعد يومين بعد أن نشرت صحيفة "ذي صن" صورا زعمت انها التقطت خلال كأس أوروبا الصيف الماضي وأظهرت كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض من خلال ورقة نقدية أميركية ملفوفة.

واعتبرت لجنة الحكام الإنجليزية بأن تصرفات كوت (42 عاما) لا "يمكن الدفاع عنها".

وأضافت "اظهرت التحقيقات بأن تصريحات كوت تشكل خرقا جديا لما تتضمنه بنود عقد العمل الخاص به" واضافت "وبالتالي تم إنهاء عقده اليوم بمفعول فوري".

ويملك كوت حق استئناف انهاء عقده علما بانه نفى ارتكاب أي مخالفات مشيرا إلى أن جميع الادعاءات الموجهة له "كاذبة وتشهيرية"، مضيفا "مهما كانت مشكلاتي الشخصية فإنها لم تؤثر أبدا على قراراتي في الملعب".

وكانت آخر مباراة أدارها كوت بين ليفربول وأستون فيلا (2-0) في 9 نوفمبر الماضي.