رسومات بيانية تفضح الحالة البدنية لنجم ريال مدريد مبابي

تلقى نادي ريال مدريد تقريراً عن الحالة البدنية للاعبه الفرنسي كيليان مبابي قبل التعاقد معه في الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان كلاعب حر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الملكي أن التقرير كشف عن تراجع ملحوظ في المستوى البدني للاعب منذ 2018، وهو العام الذي حقق فيه لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا في روسيا.

وظهر اللاعب بشكل سيء خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ما زاد التساؤلات حول حالة اللاعب البدنية حيث اتضح أنه هناك مشكلة حقيقة بدنية لا تتعلق أبدا بفكرة توظيف اللاعب مع النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن الرسومات البيانية للمسافة المقطوعة والسرعة وأيضًا المجهود المبذول داخل أرضية الملعب، تؤكد أن مبابي كان يبتعد موسمًا تلو الآخر عن أفضل نسخة له، الأمر الذي أثار بعض الشكوك لكنه لم يمنع ريال مدريد من إتمام التعاقد معه الصيف الماضي، وذلك لأن سجله التهديفي وأيضًا الجانب الاقتصادي بوصوله مجانًا كانت كلها عوامل أكثر أهمية بالنسبة لإدارة النادي.

والمسافة التي قطعها اللاعب بالكيلومترات في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا تجعله في وضع سيء للغاية، حيث لا يصل المتوسط إلى 9 كيلو متراً في الـ90 دقيقة بنسبة 8.9، ويتفوق عليه كل من جود بيلينغهام بنسبة 10.4 وهو الأول في ريال مدريد، ويتفوق على مبابي أيضًا كل من فالفيردي 10.2 والبرازيلي فينيسيوس جونيور 9.6.