موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع مباراة هامة تجمع ليفربول متصدر الترتيب، مع مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب في آخر اربعة مواسم، في فرصة مهمة لفريق ليفربول كي يخطو خطوة كبيرة نحو لقبه الثاني في آخر 35 عاما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة التي تجمع الفريقان في معقل ليفربول «انفيلد» يوم الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، ويدخل الـ«ريدز» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز اللافت على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-0 ليتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، كما يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط بعد مرور 12 مرحلة فقط.

في المقابل، يواجه مانشستر سيتي وضعا صعبا، إذ لم يحقق اي فوز في ست مباريات، ومن الواضح أنّ بطل إنجلترا يعاني من «هشاشة» بدنية وذهنية، وذلك بحسب مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي يواجه أسوأ سلسلة في مسيرته على الإطلاق.

وأخفق سيتي في الفوز على ليفربول في أنفيلد، منذ عام 2003، إذ يعود آخر فوز له هناك بحضور جماهيري إلى العام 2003 (فاز عليه عام 2021 خلال جائحة كورونا من دون حضور الجمهور).