حقيقة الخدوش في وجه غوارديولا بعد نزيف مانشستر سيتي.. "أريد إيذاء نفسي"!

ظهر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا والجروح تغطي رأسه بعد مباراة فريقه أمام فينورد الهولندي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي انتهت بالتعادل الدراماتيكي 3-3 لتتواصل سلسلة النتائج السلبية للسيتي في الموسم الحالي.

وفي الوقت الذي سأله الصحافيون عن سبب الخدوش، قال غوارديولا في مؤتمر صحافي غاضباً: "لقد كان ذلك بواسطة إصبعي، أريد إيذاء نفسي".

ولم يتذوق مانشستر سيتي طعم الفوز منذ ست مباريات سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في حالة غريبة يمر بها "العملاق السماوي" ما دفع غوارديولا للخروج عن طوره أكثر من مرة بلغت حدود اتهامه بإيذاء نفسه!.

ولكن المدرب الإسباني المخضرم أصدر لاحقاً بياناً صحافياً يشوبه الغموض إذ تراجع عن تصريحه وقال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "تفاجأت بسؤال في نهاية المؤتمر الصحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على وجهي، وشرحت أن سبب ذلك كان ظفرا حادا أصابني بالخطأ".

وأضاف: "لم يكن جوابي بأي شكل من الأشكال يقصد التقليل من جدية قضية إيذاء النفس، وهي مسألة غاية في الأهمية".

وأكمل: "أدرك أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل الصحة النفسية يوميا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للناس من خلالها الحصول على المساعدة، وذلك من خلال الاتصال بجمعية ساماريتانز أو التواصل معهم عبر الإيميل".

يذكر أن مانشسر سيتي يحتل الترتيب الثاني على لائحة ترتيب الدوري الانجليزي مع ختام الجولة الـ12 برصيد 23 نقطة متأخراً بفارق 8 نقاط عن ليفربول "المتصدر"، فيما يحتل المركز الـ15 على جدول دوري أبطال أوروبا بـ 8 نقاط جمعها من 5 جولات.