تحرك عاجل من ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح

بدأت إدارة نادي ليفربول تعمل بجدية على تجديد عقد نجمها الأول، الدولي المصري محمد صلاح، بعد التصريحات القوية التي أدلى بها هداف "الريدز" بعد نهاية مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "هناك اتصالًا بين إدارة نادي ليفربول، ووكيل محمد صلاح رامي عباس، وأن المفاوضات بينهما إيجابية حتى الآن".

وأضافت: "عدم وجود عرض لا يعني عدم وجود محادثات، كما تطرق محمد صلاح بعد مباراة ساوثهامبتون، وأوضح عن إمكانية رحيله بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم تقديم عقد جديد من الإدارة".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مقربين من ليفربول أكدوا أن الاتصالات مع وكيل اللاعب مستمرة وإيجابية، وعلى نحو مماثل فسر بعض المقربين من الموقف كلمات صلاح وتوقيتها على أنها محاولة لإجبار النادي على التراجع عن القرار.

وأكد التقرير أن محمد صلاح لا يريد حتى الآن الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، ولم يُرِد أيضاً في الصيف الماضي.

واختتمت الصحيفة: "المشكلة الأساسية التي تواجه إدارة ليفربول هو مدى استمرارية محمد صلاح في تقديم نفس المستويات التي يظهرها الموسم الحالي، بعد وصوله إلى 32 عاماً".

ويشعر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بخيبة أمل، لعدم تحرك مسؤولي النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلاً إن احتمالات رحيله عن الفريق أكبر من استمراره.

وأثار محمد صلاح قلق جماهير ليفربول بعد بصمته البارزة بتسجيل هدفين في الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 أمس الأحد، الذي منح فريقه فرصة الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويقدم النجم المصري أداءً مميزاً هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة ببطولة الدوري، لكن هناك غموض حول إمكانية استمرار رحلته مع ليفربول التي بدأت قبل ثمانية مواسم.

قال صلاح لوسائل الإعلام عقب الفوز على ساوثهامبتون في ملعب سانت ماري: "نحن على مشارف شهر ديسمبر، ولم أتلق أي عروض حتى الآن من إدارة النادي، ربما تكون فرصة رحيلي أكبر من استمراري".

وأشار في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أنا متواجد في ليفربول منذ سنوات، فلا يوجد ناد مثله ولكن مصيري ليس بيدي، وكما قلت من قبل، لم أتلق أي إشارة بشأن مستقبلي مع اقتراب الشهر الجديد".

وأكد صلاح "بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم تلقي أي عرض، وهناك حب متبادل بيني وبين جماهير الفريق، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير، لننتظر ونرى ما سيحدث".

وأتم نجم ليفربول تصريحاته: "لن أعتزل قريباً بل أركز على اللعب فقط، وأحاول الفوز بلقب الدوري، وربما دوري أبطال أوروبا أيضاً، أنا محبط ولكن سنرى ما سيحدث".