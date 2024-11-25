أغبى هدف عكسي في التاريخ.. موقف الحارس لا يحسد عليه! (فيديو)

كثيرة هي الأخطاء الساذجة في ملاعب كرة القدم، لكن ما ارتكبه حارس مرمى نادي غلوسيستر سيتي غاريد طومسون يعتبر أغرب طريقة أدت إلى تسجيل "أغبى هدف عكسي" ربما في تاريخ اللعبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدفاً أحرزه طومسون (أكاديمية نادي تشيلسي) في مرماه على سبيل الخطأ، بعدما سيطر على الكرة بكل ثقة في منطقته وحاول التمرير إلى زميله لكن تسديدته القوية انحرفت كثيراً جداً عن مسارها، وارتطمت بالقائم قبل أن تعانق الشباك، ما وضع الحارس في موقف لا يحسد عليه إطلاقاً!.

😱 İngiltere alt lig takımlarından Walton & Hersham kalecisinin kendi kalesine attığı inanılmaz gol. pic.twitter.com/kK2xCV1Ut2 — Tümspor (@Haber7_Spor) November 24, 2024

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المباراة التي جمعت غلوسيستر سيتي مع والتون وهيرشام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للهواة شهدت خطأ كارثياً توالت بعده الأهداف ليتأخر غلوسيستر برباعية في الشوط الأول، ولكن الغريب في الأمر أن الفريق نفض الغبار عن نفسه وتمكن من تعديل النتيجة 4-4.