حقق فريق تشيلسي فوزاً ثميناً على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب كينج باور ضمن افتتاح الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز بشكل لافت، حيث ساهم بشكل مباشر في الهدفين الذين سجلهما فريقه.

تفاصيل المباراة وتألق إنزو فرنانديز

افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من إنزو فرنانديز إلى زميله نيكولاس جاكسون، الذي أودع الكرة الشباك ببراعة.

وواصل إنزو تألقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليقود فريقه لتحقيق النقاط الثلاث.

أرقام مميزة لإنزو فرنانديز

بحسب إحصائيات شبكة "سكواكا"، حقق إنزو فرنانديز إنجازًا جديدًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة واحدة لأول مرة. كما كشفت الشبكة أن هذه المباراة تُكمل سلسلة من الأداء الرائع لإنزو، الذي صنع ثلاثة أهداف في مباراة فريقه ضد نوح ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وقدم تمريرة حاسمة في لقاء التعادل ضد آرسنال.

وأضافت الشبكة أن إنزو تمكن لأول مرة من صناعة أهداف في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما يؤكد استمرارية تألقه وتطوره مع تشيلسي.

دور بارز في نجاحات تشيلسي الأخيرة

شهدت المباريات الأخيرة لتشيلسي تصاعدًا ملحوظًا في أداء إنزو فرنانديز، حيث أصبح عنصراً حاسماً في صناعة الأهداف وتسجيلها. ويُعول المدرب والجماهير على استمرار هذا الأداء المميز للمساهمة في تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري.