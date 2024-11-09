3 وجوه جديدة في تشكيلة إسبانيا

كشف المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، أمس، عن قائمة المنتخب الأول التي ستواجه الدنمارك وسويسرا في 15 و18 نوفمبر في المجموعة الرابعة من الجولتين الخامسة والسادسة، ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك خلال فيديو تكريمي لضحايا الفيضانات في فالنسيا.

وشهدت القائمة انضمام ثلاثة لاعبين جدد هم المهاجم سامو أوموروديون (20 عاماً) المتألق مع بورتو البرتغالي، ومارك كاسادو (21 عاماً) لاعب وسط برشلونة، وأيتور باريديس (24 عاماً) مدافع أتلتيك بلباو.

وعلى الرغم من نقل المهاجم ألفارو موراتا إلى المستشفى، الخميس، إثر تعرّضه لصدمة قوية في الرأس خلال تمارين ميلان الإيطالي، فإنه لم يغب عن التشكيلة.

ويحتاج المنتخب الإسباني إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين لضمان صدارة مجموعته الرابعة من المستوى الأول التي يعتليها حالياً بـ10 نقاط، متقدماً على الدنمارك بفارق ثلاث نقاط، وصربيا بست، فيما تتذيل سويسرا الترتيب بنقطة واحدة.