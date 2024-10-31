أول تعليق من غوارديولا بعد إصابة نجم مانشستر سيتي

ودَع فريق مانشستر سيتي منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد هزيمته أمام توتنهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت في توتنهام، ليلة أمس، ضمن مباريات دور الـ 16 للبطولة.

وفي المباراة تقدم توتنهام بهدف مبكر عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة الخامسة، وعزز توتنهام تقدمه بهدف ثانٍ أحرزه باب ماتار سار بالدقيقة 25، وقبل نهاية شوط المباراة الأول، تمكن ماتيوس نونيز من تسجيل هدف لمانشستر سيتي بعد تمريرة من سافينيو.

واضطر بيب جوارديولا لاستبدال لاعبه المميز سافينيو ، في الدقيقة 63 بالشوط الثاني بعد إصابته، حيث توقف بعد شعوره بالألم عقب انطلاقة في إحدى الكرات، ولم يتمكن من استكمال المباراة وتم حمله على نقالة عقب فحصه من الطاقم الطبي، وشارك جاكوب رايت بديلاً له.

وعقب المباراة علق مدرب السيتي على الخسارة والإصابة الجديدة التي تعرض لها الفريق قال: "نحن في ورطه حقيقية حالياً ليس لدينا سوى 13 لاعب، غداً في الحصة التدريبية سيكون لدينا حارسان وإيرلينغ هالاند فقط! ليس لدينا أي شخص آخر."

وعن إصابة سافينيو: "كانت في العظم، وآمل ألا تكون خطيرة! سنرى فحوصاته الطبية".