تقام في قطر.. موعد مباراة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال

حسم فريق الأهلي المصري الدور ربع النهائي لكأس انتركونتيننتال بالفوز على العين بثلاثية نظيفة، ليصعد إلى الدور القادم والاقتراب من حلم جديد، وذلك بعد النظام الذي أقره فيفا بكون كأس العالم للأندية كل 4 سنوات، ليحل محلها كأس انتركونتيننتال سنويا، وذلك في المباراة التي أقيمت على "استاد القاهرة الدولي".

وتأهل الأهلي بذلك إلى مرحلة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال، والتي ستنطلق في شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع المتأهل من المباراة التي ستجمع بين باتشوكا المكسيكي والفائز بلقب كأس ليبرتادوريس (ممثل قارة أمريكا الجنوبية).

وستُحدد هوية بطل كأس ليبرتادوريس، يوم 30 نوفمبر الجاري، حيث ستُقام المباراة النهائية للبطولة، وبعد ذلك، ستُقام مباراة باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء 11 ديسمبر القادم، في ديربي الأمريكيتين، في الدوحة.

بينما يخوض الأهلي مباراته في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال يوم السبت 14 ديسمبر 2024، في الدوحة، في لقاء يُسمى بكأس التحدي.

وتنطلق تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، حسب ما نشره الموقع الرسمي لـ فيفا.

ويلتقي الفائز من ذلك اللقاء مع نادي ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية، يوم الأربعاء 18 ديسمبر على ملعب "لوسيل" في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022.