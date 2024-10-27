«وما أطلس» بطل كأس الوثبة في أميركا

تُوّج المهر «وما أطلس»، للمالكة والمدربة ريتا ديلون، وبقيادة فيكتور جي آر يوريتا، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، والذي أقيم على مضمار لون ستار بارك في أميركا، أول من أمس، وبلغت جائزته 6500 دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وانتزع «وما أطلس» لقب السباق بعد تنافس مثير في عمق المستقيم وحتى الأمتار الأخيرة، انتهى بتقدمه بفارق رأس، وأقل من ثانية، عن وصيفه وغريمه «أبتاون هاستامنانا» بقيادة أدريان موراليس، فيما جاء ثالثاً «أبتاون توب ذا ساسي» بقيادة أجريليو جاليجوس، وكلاهما لجون وكريستا هيننجزجارد، وبإشراف كارلوس باديلا، وسجل البطل زمناً قدره 1:22:98 دقيقة.