راتب ميسي يتجاوز إجمالي رواتب 22 فريقاً بالدوري الأميركي

يتقاضى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه إنتر ميامي أكثر من إجمالي رواتب جميع اللاعبين في 22 ناديا من بين 28 فريقا يلعبون ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

ويحصل ميسي (37 عاما) الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2022 في قطر على دخل مضمون قدره 667.446.20 دولار، عقب فوزه بالموسم العادي لبطولة الدوري الأميركي هذا العام، وفقا للأرقام الواردة في تقرير نشرته نقابة اللاعبين، علما بأنها لا تتضمن المدفوعات المقدمة من الرعاة.

ويتصدر إنتر ميامي قائمة الأندية الأعلى إنفاقا في رواتب اللاعبين بالدوري الأميركي بمبلغ 7ر41 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير أي فريق آخر بالمسابقة.

ويأتي فريق تورنتو في المركز الثاني بالقائمة، حيث ينفق 8.31 مليون دولار على أجور لاعبيه، بينما تبلغ تكاليف الرواتب في فريق لوس أنجيليس جالاكسي (1.22 مليون دولار) ولوس إنجيليس إف سي (22 مليون دولار).

وتنفق خزينة فريق ناشفيل 9.21 مليون دولار على رواتب لاعبيه، بينما ينفق فريق سينسيناتي 21 مليون دولار، وهيوستن (5.20 مليون دولار).

وتعتبر هذه الأندية الستة هي الوحيدة في الدوري الأميركي التي يتفوق إجمالي رواتب لاعبيها على ما يتقاضاه ميسي بمفرده من إنتر ميامي.