مليون دولار "زيادة راتب" للسياسي الأعلى أجراً في العالم

أعلنت حكومة سنغافورة أنها سترفع الرواتب السنوية لوزرائها وغيرهم من شاغلي المناصب، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يُعتبر السياسي الأعلى أجراً في العالم.

وسيحصل لورانس وونغ على زيادة قدرها 1.4 مليون دولار سنغافوري (1.1 مليون دولار أمريكي) في راتبه السنوي. وصرّح بأنه سيتبرع بهذه الزيادة للأعمال الخيرية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال وونغ إن رفع رواتب الوزراء ضروري لجذب الكفاءات المتميزة. وكانت الحكومة قد قالت سابقاً إن دفع رواتب عالية للوزراء يردع الفساد.

لكن هذه الخطوة لاقت انتقادات في سنغافورة، حيث يسود قلق بالغ بشأن الأمن الوظيفي وارتفاع تكاليف المعيشة. وحتى قبل تطبيق الزيادة، لا يزال وونغ الزعيم الأعلى أجراً في العالم بفارق كبير.

ويتقاضى (وونغ) حالياً راتباً سنوياً قدره 2.2 مليون دولار سنغافوري، وسيرتفع راتبه الآن بأكثر من 60 في المئة، ليصبح 3.6 مليون دولار سنغافوري (2.8 مليون دولار أمريكي).

ويليه في الترتيب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، الذي يتقاضى نحو 719 ألف دولار أمريكي، ثم الرئيس السويسري، غي بارميلان، براتب 606 آلاف دولار أمريكي.

ويتقاضى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 400 ألف دولار أمريكي سنوياً، بينما يتقاضى رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، 230 ألف دولار أمريكي.

وأقر وونغ، الثلاثاء، بأن رواتب وزراء سنغافورة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لأنها تفوق بكثير ما يتقاضاه غالبية المواطنين. في حين يبلغ متوسط ​​الدخل الشهري في البلاد 5775 دولاراً سنغافورياً.

ويبلغ الراتب الأساسي للوزراء حالياً نحو 1.1 مليون دولار سنغافوري. ومع نظام الرواتب الجديد، سيرتفع هذا الراتب إلى نحو 1.2 مليون دولار سنغافوري.