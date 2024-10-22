بعد التصالح مع أسرة المتوفى.. تطور جديد في قضية نجم الزمالك أحمد فتوح

شهدت قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح تطور جديد وحكم من محكمة جنايات مطروح اليوم الثلاثاء، بعد جلسة حاسمة حيث تم النظر في الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب حادث سير أسفر عن وفاة شخص .

وشهدت جلسة اليوم حضور أسرة المتوفى من أجل التنازل عن الحق المدني مع لاعب الزمالك أحمد فتوح، بعد قبول التصالح معه، بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، نظرا لضبط كمية من مخدر الحشيش بغرض التعاطي مع اللاعب، كما أظهرت التحاليل تعاطي اللاعب للمخدر أثناء القيادة.

وفي المقابل طالب دفاع أحمد فتوح بتأجيل الجلسة للمرافعة وإخلاء سبيل اللاعب.

وقضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة، في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.