الجزائر تتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025

تأهلت الجزائر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقررة في المغرب بعدما تغلبت 1-0 على توغو في عقر دارها في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات.

حقق منتخب الجزائر الفوز في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة حتى الآن لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام غينيا الاستوائية التي تغلبت اليوم 2-1 على ليبيريا.

وحسمت الجزائر المباراة بهدف وحيد سجله رامي بن سبعيني من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

ولحق منتخب الجزائر بذلك في قائمة المتأهلين بالكاميرون وبوركينا فاسو وكذلك المغرب الذي يتأهل تلقائياً باعتباره مستضيف البطولة.

ودفع مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بالقائد رياض محرز ضمن التشكيلة الاحتياطية قبل أن يشارك اللاعب من مقعد البدلاء.

وحصلت الجزائر على ركلة الجزاء إثر تعرض أمين غويري لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ونفذها بن سبعيني بنجاح.

وكاد غويري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51 لكنه أهدر فرصة ثمينة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة أكثر من فرصة لتوغو لكن الحارس الجزائري ألكسيس جندوز دافع عن شباكه ببراعة.