سيتقاضى مبلغاً خيالياً.. راتب محمد صلاح في الأسبوع

يحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المرتبة الثالثة في قائمة أعلى 10 رواتب للاعبين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتقاضى صلاح 350 ألف جنيه إسترليني كأجر أسبوعي (ما يعادل 457 ألف دولار، 22 مليون جنيه مصري)، ولا يتفوق عليه سوى نجمي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (375 ألف جنيه إسترليني)، وكيفين دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني) صاحب الراتب الأعلى في الملاعب الإنجليزية، بحسب موقع "تيم توك" البريطاني.

وبات محمد صلاح مرشح ليصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم بحسب الأنباء المتدوالة حول انتقاله للعب في الدوري السعودي، إذ يجهز أحد الأندية هناك للتعاقد معه مقابل مبلغ خيالي.

وكان الاتحاد السعودي قد حاول التعاقد مع محمد صلاح قبل انطلاق الموسم الحالي مقابل 225 مليون إسترليني بالإضافات والحوافز، وهو أكبر من العرض القياسي الأعلى في التاريخ المسجل في صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون إسترليني، ويشير موقع "تيم توك" بأن العرض سيتجدد في الموسم الجديد ما يعني أن راتب "الفرعون المصري" سيرتفع بشكل قياسي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي 2024-2025 بعدما كان قد سحر الجماهير الانجليزية والعالمية بمستوى تهديفي عالٍ جعل منه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، خصوصاً أنه توج بألقاب مهمة مع "الريدز" منذ ارتدائه قميصه في 2017 أبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

قائمة أعلى رواتب في الدوري الإنجليزي



كاي هافرتز (280 ألف جنيه إسترليني)

برونو فرنانديز (300 ألف جنيه إسترليني)

جاك جريليش (300 ألف جنيه إسترليني)

ماركوس راشفورد (300 ألف جنيه إسترليني)

برناردو سيلفا (300 ألف جنيه إسترليني)

رحيم ستيرلينغ (325 ألف جنيه إسترليني)

كاسيميرو (350 ألف جنيه إسترليني)

محمد صلاح (350 ألف جنيه إسترليني)

إيرلينغ هالاند (375 ألف جنيه إسترليني)

كيفين دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني)