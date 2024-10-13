7 ميداليات إماراتية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

رفع المنتخب الوطني محصلته في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، إلى سبع ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضية وأربع برونزيات)، بعدما أضاف ثلاث ميداليات جديدة أمس.

وحصل المنتخب على الميدالية الفضية في مسابقة فرق الرجال للسنوكر، بعدما خسر الثنائي المكوّن من محمد الجوكر ومحمد شهاب، في المباراة النهائية أمام نظيره العراقي الذي فاز بالذهبية بنتيجة 3-1.

وفي مسابقة فردي الناشئين، خسر سيف الزعابي أمام المصري أدهم إسماعيل في نصف نهائي فردي السنوكر بنتيجة 1-3 ليحصل على الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة البلياردو، وضمن منافسات زوجي الـ10 كرات للرجال، حصل منتخبنا على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة من نظيره البحريني بنتيجة 8-9.